Kurban kolileri hazır, talep arttı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı öncesinde vekâleten kurbanlık paketleri için talep toplamaya başladı. Marketlerden, internet adresinden ve online market uygulamasından sipariş verilebiliyor. Vekâleten, büyükbaş kurbanlık hisse paketi ve kıvırcık koç kurban paketi olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.



KURBANLIKLAR BALIKESİR, MALATYA VE AFYON’DAN



Kurban kolilerine olan talebin geçen yıla göre arttığını söyleyen ve bilgi veren CarrefourSA Merter Mağaza Müdürü Şirin Çolakoğlu, “Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olduğu için insanlar kurban çadırlarına gitmek istemiyor. O yüzden geçen yıla göre kurban kolilerine talep attı. Hayvanları, Balıkesir, Malatya ve Afyon’dan seçiyoruz. Hayvanların kesimi din görevlileri, veteriner hekim ve noter eşliğinde yapılıyor” dedi.



DANA BİN 790, KIVIRCIK KOÇ BİN 500 LİRA



Her türlü hijyen önlemini aldıklarını söyleyen Çolakoğlu, “Görevli arkadaşlar, maskeleri mutlaka takıyor. Her vardiya değişiminde ateşleri ölçülüyor. Hayvanları taşıyan araçlarımız da dezenfekte ediliyor. Kurban kolileri bayramın birinci günü akşamında alıcılara teslim edilecek. Teslimler, bayramın diğer günlerinde de devam edecek. Yerli besi danamız 20 kilo ağırlığında bin 790 lira ama müşteri dördüncü gün alırsa 100 liralık bir indirim var. Kıvırcık koçlar ise minimum 18 kilo geliyor fiyatı ise bin 500 lira. Kredi kartına 9 taksit yapıp vade farkı almıyoruz. Kurbana özel kolilerin yanında 20 liralık da gazlı içecek hediye ediyoruz” diye konuştu.



TALEP TOPLANMAYA BAŞLANDI



Kurban kolilerinin hayır kurumlarına da bağışlanabileceğini dile getiren Çolakoğlu, “Şu anda talep topluyoruz. Müşteriler kurban kolilerini alıp hayır kurumlarına da bağışlayabilir, teslimatını yapıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden de sipariş alıyoruz, ücretsiz adrese teslimat sağlıyoruz. İlk gün kesim yapılıyor sonra kurban kolileri mağazalara geliyor ve dağıtıma çıkıyor. Tatilde olup bayramda kolisini teslim alamayanlar için marketlerde muhafaza ediliyor” ifadelerini kullandı.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Veteriner Kekim Onkut Cörüt ise, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, “Kurbanlık alırken hayvanın kurban olarak kesilmeye uygun olup olmadığına dikkat etmek lazım. Bunun için yaşına ve fiziki görünüme bakılıyor. Kesilecek hayvan veteriner hekimlerin kontrolünden geçmiş, sağlık raporları alınmış olmalıdır. Bizde de bu süreçlerden geçip, mağazalarımıza geliyor biz de hijyen kuralları çerçevesinde parçalayıp, paketleyip sahiplerine teslim ediyoruz” dedi.



ALINAN ÖNLEMLERLE KESİM PARÇALAMA VE PAKETLEME YAPILIYOR



Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin kurbanlık alırken, keserken ve saklarken uygulanması gerektiğine dikkat çeken Cörüt, “Hayvanın kesildiği, işlendiği ve paketlendiği yere giren bütün personelin ateşini ölçüyoruz. Çalışan kişiler yarım saatte bir ellerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu dezenfektan ile temizliyor. Ayrıca içeride sosyal mesafe kurallarına uyuluyor” diye konuştu.



ŞEHİTGAZİ, BEDD, İZEV, TOFD VE ZİÇEV’E KURBAN BAĞIŞI İMKÂNI



Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler – Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı, , Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na kurban bağış olanağı sunuldu. Kurban derileri ise Türk Hava Kurumu’na bağışlayacak.



“DAHA GÜVENLİ OLDUĞU İÇİN ALMAK İSTİYORUM”



Kurban kolileri hakkında bilgi almaya gelen müşteri Mustafa Çiftçi, “Bu yıl kurban kolisi almayı düşünüyorum. O yüzden gelip bakmak istedim. Bütçeme uyarsa alacağım, fiyatları öğrendiği kadarıyla uygun. Daha güvenilir geldiği için kurban kolisine yöneldik” dedi.



Feyza Ayla Turan ise, “Covid-19 nedeniyle kurban pazarına gitmek istemiyorum. Burası da bildiğimiz, güvendiğimiz bir market. O yüzden kurban kolisini buradan almaya geldim. Fiyatlarına bakacağım uygunsa alacağım” diye konuştu.