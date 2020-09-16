Kurumlara denetim şirketleri rehberliği

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü koronavirüs pandemisi süresince gerçekleşmesine imkan tanıyan (ATF16949 koşulları ve kurallarına ilişkin açıklama yaptı. Denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı TUV Rheinland şirketinden değerlendirme yapıldı.

Koronavirüs pandemisinde Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) 16949 belgesine sahip şirketlere normal şartlarda uygulananlardan farklı kurallar uygulanarak bu şirketlerin belgelendirmelerini potansiyel COVID-19 kısıtlamalarından etkilenmeden sürdürebilmeleri sağlanıyor. IATF, 17 Temmuz tarihli revizyon belgesinde şirket denetimlerinin koronavirüs pandemisi süresince gerçekleşmesine imkan tanıyan koşullar ve kurallara ilişkin açıklama yaptı. Yeni kurallar, özellikle şirketlerin zorunlu gözetim ve yeniden belgelendirme denetimlerini ne zaman düzenlemeleri gerektiğine ilişkin zamanlama gerekliliklerini dikkate alıyor.

Global endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı TUV Rheinland’ın Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi Uzmanı Daniela Huch konuyla ilgili; " IATF 16949 standardı, izlemeye bağlı olarak daha uzun bitiş tarihleri ve risk değerlendirmeleri bildirmektedir. Bu sayede, şirketlere belgelendirme döngüleri boyunca yıllık denetimlerini düzenlemek için ekstra süre verilmektedir. Yani koronavirüs pandemisi nedeniyle gözetim denetimi 1 Nisan tarihinde veya öncesinde sonlanan bir şirkete 90 günlük süre uzatımı tanınacaktır. İkinci 90 günlük süre uzatımı boyunca belge, askıya alınacak ancak hala geçerli olacaktır” dedi.

Huch, “TUV Rheinland saha denetimlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini de içerecek şekilde gözetim denetimlerini yapabilmek üzere maksimum güvenlik önlemlerini alırken bir yandan da kurum denetimlerinin nasıl yapıldığına ilişkin özel rehberler geliştirmiştir. Müşterilerin ve çalışanların korunması en birincil önceliktir” diye konuştu.