Kuveyt Türk 2022 yılı genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2022 yılı genel kurul toplantısını, üst yönetimin ve hissedarların katılımıyla yaptı. 2021 yılı finansal sonuçları ile performans ve finansal tablolara ilişkin bilgilerin hissedarlarla paylaşıldığı genel kurulda, 2025 stratejisi doğrultusunda 2022 yılına yönelik beklenti ve hedefler aktarıldı.

2022 yılı olağan genel kurul toplantısını üst yönetim ve hissedarın katılımıyla gerçekleştiren Kuveyt Türk, hem 2021 yılına dair finansal performans ve ilerlemeleri, hem de finansal tablolara ilişkin en güncel bilgileri hissedarlarıyla paylaştı. Banka, genel kurul toplantısında, kârdan ayırdığı 250 milyon TL’yi, hisseleri oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtma kararı aldı.

“Müşteri deneyiminde en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz”

2022 yılı genel kurul toplantısında görüşlerini aktaran Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında, makroekonomik görünüm ve küresel ekonomik aktive dalgalı bir görünüm izledi. Bu dönemde dijital dönüşüm çalışmalarımız doğrultusunda birçok yeniliği hayata geçirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi ve teknolojik çözümler sunduk, Türk Hava Yolları ile yaptığımız Miles&Smiles ortaklığı başta olmak üzere önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. İlk 10 banka arasında bulunmamızın getirdiği rekabet koşulları çerçevesinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve finansal sağlık olarak üç ana başlık altında şekillendirdiğimiz 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerimizde müşterilerimizi tüm faaliyetlerimizin ana odağına aldık. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak müşteri deneyiminde Türkiye’nin en iyi finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. 2025 yılına ulaştığımızda en iyi müşteri deneyimini 10 milyon müşterimize sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmaya devam edeceğiz”

Ticari ve kurumsal müşterilerin ana bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Ufuk Uyan, “Mobile first yaklaşımıyla dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğimiz ile piyasadaki en iyi finans kuruluşları arasında yer alarak en iyi müşteri deneyimini yaşatmayı hedeflediğimiz 2025 vizyonumuzda, en önemli imkân sağlayıcılarımızdan birisi de sürdürülebilir bankacılık anlayışı olacaktır. Banka olarak her zaman olduğu gibi 2025 rotamızda da çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında önemli inisiyatifler alacağız. 2025 stratejimiz doğrultusunda, 2022 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu dönemde elde ettiğimiz başarılarda yoğun emeği olan tüm çalışanlarımıza, birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımıza ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen değerli hissedarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2021 yıl sonu itibarıyla bankanın finansal rakamları şöyle açıklandı:

Reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 140,8 milyar TL destek sağladı.

2021 yılında kullandırılan fon büyümesi yüzde 56 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 2,49 düzeyinde gerçekleşti.

Yıl boyunca yüzde 148,9 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi.

Yıllık toplanan fon büyümesi yüzde 74 oranında gerçekleşerek toplamda 212,1 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 71 Türk Lirası toplanan fon büyümesi gerçekleşti.

Cari mevduatın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti.

Ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 27,12 düzeyinde gerçekleşti, bu oranla bankacılık sektöründe ilk sırada yer aldı.

Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,05 seviyesine ulaştı.