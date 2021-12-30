Kuveyt Türk ve iştiraki Architecht’e yenilikçi müşteri deneyimi ödülü

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programı, ödeme dünyasının önemli dergilerinden Payment Systems Magazine tarafından düzenlenen PSM Awards 2021’de, ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi’ ödülünün sahibi oldu. Bankanın yüzde 100 iştiraki Architecht de PowerFactor Saas Dönüşümü aynı kategoride ödüle layık görüldü.

Finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedefleyen yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkararak iş modellerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2018 yılından bu yana düzenlenen PSM Awards, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ‘Kâğıtsız Şube Bankacılığı’ programıyla ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi’ ödülüne layık görüldü. Bankanın yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise mobil uygulamalar için basit ve güvenli doğrulama sağlayan, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) çözümü ‘PowerFactor Saas Dönüşümü’ projesiyle yine ‘Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Bankaya verilen ödül Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy’e, Architecht’e ise Genel Müdür Yardımcısı Ökkeş Emin Balçiçek’e takdim edildi.

“Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, Kâğıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında finansal süreçlerdeki kâğıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor. Son 18 ayda 16 milyon mobil onay ve 1 milyon dijital imzanın gerçekleştirildiği program kapsamında 86 ton kâğıt tasarrufu sağlandı. Kağıtsız Şube Bankacılığı programı, mobil belge onaylama, tablette dijital imza ve dijital platformlardan belge ekleme gibi projeleri kapsıyor.

“Kâğıtsız bankacılık çalışmalarımızı hızlandıracağız”

Ödül törenine katılan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, “Kâğıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak, şubelerde gerçekleştirdiğimiz birçok işlemde onayları dijital kanallardan alıyor, bu sayede kâğıt kullanımını azaltıyoruz. Bu programla hem müşterilerimize sunduğumuz deneyim hız kazanıyor hem de doğaya fayda sağlamış oluyoruz. Kâğıtsız Şube Bankacılığı programı kapsamında geliştirdiğimiz uygulamalarımız sayesinde 86 ton kâğıt tasarrufu sağladık. İlerleyen dönemde, sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarımızı artıracak ve atık miktarını azaltmak için kâğıtsız bankacılık çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi.

Çevresel sürdürülebilirlik konusunu odağına alan banka, bu yıl Türkiye’de ve dünyada ilk kez katılım finans ilkeleri doğrultusunda ‘Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı’ gerçekleştirdi. Aynı zamanda çevre dostu yenilenebilir enerji üretimi yapan projelere finansman sağlamayı önceleyen Kuveyt Türk, birçok ağaçlandırma projesini de üstleniyor. ‘Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor’ yaklaşımıyla hareket eden banka, sadece yeşil alanlar oluşturma yaklaşımıyla değil yaşayan canlıların faydasını da düşünerek doğaya fidan yerine ağaç dikiyor. Banka, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturarak çevrenin hızla yeşillenmesine katkı sağlıyor.