Cambridge IFA tarafından 7’ncisi bu yıl düzenlenen IRBA’da Kuveyt Türk’e, ‘Türkiye’nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası’ ödülü verildi.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, IRBA’da (Islamic Retail Banking Awards), ‘Türkiye’nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası’ ödülüne layık görüldü. Cambridge IFA tarafından 7’ncisi bu yıl düzenlenen IRBA ödül töreni Dubai’de gerçekleştirildi.

IRBA’da verilen ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, “Güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle sadece katılım finans alanında değil tüm finans sektöründe pek çok ilke imza attık, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamalarına destek olduk. Salgın sürecinde de müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak gayesiyle görüntülü görüşmeyle müşteri olma, birikimleri iki farklı yatarım aracında değerlendiren sepet hesap ve yerinde finansman hizmeti başta olmak üzere birçok yeniliği hayata geçirdik. Bu yılın ikinci yarısında ise Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu olduk. Başarılarımızın uluslararası çapta karşılık bulmasını kıymetli buluyor, sektörümüzün en prestijli ödüllerinden birini almayı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Katılım finans esasları çerçevesinde müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.