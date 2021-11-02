Kuveyt Türk’ten CebimPOS’a özel mobil uygulama

Kuveyt Türk’ün banka fark etmeksizin tüm kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alma hizmeti sunan CebimPOS için mobil uygulama geliştirildi. İşletmeler, Kuveyt Türk şubelerinin yanı sıra artık Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden de CebimPOS’a başvuru yapabilecek ve birçok kolaylıktan faydalanabilecek.

Türkiye’nin önde gelen katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, tüm bankaların kredi kartı ve ATM kartlarından akıllı telefonla ödeme alabilen CebimPOS’u işletmelerin kullanımına sunmuştu. Kuveyt Türk, özellikle esnaf ve KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayan CebimPOS hizmeti için mobil uygulama hazırladı. CebimPOS Mobil, 25 Ekim itibariyle mobil uygulama mağazalarında yerini aldı.

2021 yılında 1 milyar TL’lik ciro

KOBİ’lerin desteklenmesinin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu belirten Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Kuveyt Türk olarak işletmelerin yanında olmaya ve esnek çözümler sunmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılında hayata geçirdiğimiz CebimPOS hizmetimiz, sahada yoğun satış yapan firmalara büyük kolaylık sağlarken, tahsilata yönelik masrafları da düşürüyor. Özellikle esnaf ve KOBİ’lerden büyük talep gören CebimPOS, 40 bine yakın işletme tarafından kullanılıyor. CebimPOS için sadece şubelerimizden değil Kuveyt Türk Mobil üzerinden de başvuru alıyoruz. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini artırmak amacıyla CebimPOS’a özel mobil uygulama da geliştirdik. Yeni mobil uygulamamızla CebimPOS’u daha fazla işletmeye ulaştıracak olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

CebimPOS Mobil uygulaması üzerinden alt kullanıcı eklenebiliyor ve tek bir CebimPOS başvurusu ile birden fazla kullanıcının hizmeti kullanması sağlanabiliyor. Kullanıcı dilerse satış-stok yönetim özelliğini aktif edebiliyor. Sonrasında ise satmak istediği ürünleri ana ve alt kategorilere ekleyebiliyor. Kullanıcılar, KDV oranını da tanımlayarak bu sayede uygulama üzerinden satış-stok yönetimi yapılabiliyor. Ayrıca yapılan satış işlemleri iptal/iade edilebiliyor. Üstelik uygulama ekranlarından günlük, haftalık, aylık bazlı işlemlerin grafikler üzerinden kolayca takibi yapmak da mümkün.

Tüm bankaların kredi kartı ve banka kartlarından ödeme alınan CebimPOS ile yurt içi tüm bankaların kredi kartlarına taksit yapılabiliyor. NFC özellikli Android telefonlar üzerinden kartlar okutularak kart numarası ve son kullanma tarihi pratik şekilde sisteme aktarılabiliyor. İşletmeler aidat ödemeksizin mobil POS kullanmanın avantajını yaşarken fiziki POS cihazına sahip olma ve taşıma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.