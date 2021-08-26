Kuveyt Türk’ün ‘Denetim Danışmanlık Dönüşüm’ programına altın ödül

Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021’de, Kuveyt Türk Akademi, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarına yönelik düzenlediği ‘Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm (D3)’ programıyla altın ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülünü 2021 yılında da kazanan Kuveyt Türk, ödül alan başarılı eğitim modelleriyle de öne çıkıyor. Dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden biri olan Brandon Hall tarafından düzenlenen Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri kapmasında geçtiğimiz yıl 10 farklı kategoride ödül alan Kuveyt Türk Akademi, Türkiye’den tek seferde en çok ödül kazanan kurumsal akademi olmuştu. Akademi, Öğrenmede Mükemmellik Ödülleri 2021’de ise ‘En İyi Yetenek ve Beceri Geliştirme Programı’ kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Akademi, altın ödüle, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarının gelişimi için özel olarak tasarladığı D3 (Denetim, Danışmanlık, Dönüşüm) programındaki başarısıyla layık görüldü.

Geleceğin müfettişlerine 18 ay süren özel eğitim

Verilen bilgiye göre, bankanın stratejik programları arasında yer alan D3 programı, Teftiş Kuruluna alınan müfettiş yardımcılarının mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında başlatıldı. D3 yetenek programı kapsamında işe alınanlara, geleneksel müfettiş yardımcılığı işe alım programlarından farklı olarak bazı ek haklar sağlanıyor. 18 ay süren eğitim, adaptasyon, düşünme ve uzmanlaşma aşamalarından oluşan D3 programı, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek trendler doğrultusunda şekillenen bir yetenek ve beceri geliştirme programı olmasıyla da öne çıkıyor. Katılımcıların farklı alanlarda gelişimine odaklanan program kapsamında, işe yeni başlayanlara 7 iş günü simülasyon eğitimi, 57 iş günü sınıf eğitimi, 120 saat sanal sınıf eğitimi ve genel müdürlük/şube iş başı eğitimleri veriliyor. Katılımcılara, Veri Analisti Yetiştirme Programı’nda ileri düzey Microsoft Excel, PowerBI ve SQL eğitimleri verilerek bu alandaki trend konular hakkında gelişimleri desteklenmektedir.

Bankanın Teftiş Kurulu’na alınan personelin program boyunca iletişim, problem tanımlama ve çözme, iç denetimin önemini ve değerini artırma gibi birçok beceri ve yetkinliğinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. D3 programıyla çalışanlara banka tarafından finanse edilerek yüksek lisans yapma imkânı sunulurken, D3 Akademi ile de müfettiş yardımcılarına piyasanın önde gelen eğitim firmaları tarafından tasarlanmış özel eğitimler veriliyor. Müfettiş yardımcıları, programa özel dizayn edilen eğitim, gelişim ve sertifika programlarıyla kariyerleri süresince gelişimlerini sürdürme imkânı buluyor.

Akademi programları devam ediyor

Banka, 2017’de hayata geçirdiği Bankacılık Okulunu, geçtiğimiz aylarda Kuveyt Türk Akademi’ye dönüştürdü. Akademide, “hem akışta hem çevik” sloganıyla çalışanlara yönelik diğer alanlardaki eğitimler de tüm hızıyla devam ediyor. Mesleki ve yetkinlik gelişim eğitimlerinin yanı sıra Gelişim Mutfağı kapsamında yürütülen eğitimleriyle ve özgün eğitsel tasarımlarıyla öne çıkan akademide, farklı eğitim metotlarıyla hazırlanan ve hibrit olarak kurgulanan 24 farklı gelişim yolculuğuyla çalışanların kariyer mimarisi destekleniyor. Kuveyt Türk Akademi, Veri Analisti Yetiştirme Programı, Veri Bilimcisi Yetiştirme Programı, Dijital Yetkinlik Geliştirme Programı, Müşteri Deneyimi ve Tasarım Odaklı Düşünme gibi birçok eğitimle çalışanları geleceğin iş dünyasına hazırlıyor.