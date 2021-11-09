Kuveyt Türk’ün ekonomiye desteği 95 milyar TL’ye yaklaştı

Türkiye’nin önde gelen katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 151,2 milyar TL’ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü de yüzde 20 artışla 94,9 milyar TL’ye ulaştırdı.

Kuveyt Türk, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 151,2 milyar TL’ye çıkaran banka, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 20 artışla 94,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1,4 milyar TL net kâr elde eden banka, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 9,3 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 186,9 milyar TL’ye yükselten banka, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken bankacılık sektöründe de 10. sıradaki yerini de korudu. Bankanın cari fonlarının toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşirken, ortalama öz kaynak kârlılığı yüzde 21,6’ye yükseldi. Banka, yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 19,67 seviyesine ulaştırdı.

“Yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yılın ilk yarısında gözlemlediğimiz küresel toparlanma, dünya genelindeki aşılama oranlarının artmasıyla ve destekleyici politikaların sürmesiyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti. Banka olarak biz de güçlü sermaye ve likidite yapımızla ülke ekonomisine desteğimizi bu dönemde de sürdürdük. Kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek üçüncü çeyrek itibarıyla 94,9 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu rakam, reel ekonomiye destek konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin önemli bir teyididir. Diğer yandan yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişim odaklı hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımız ve yurt dışı açılımlarımızla ülkemizde katılım finans sektörünün öncü kuruluşu konumumuzu daha da sağlamlaştırdık. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini odağımıza alarak üçüncü çeyrekte de müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ettik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını dijital kanallar üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde güçlü teknolojik altyapımız sayesinde çözüme kavuşturmayı sürdürdük. İşinde uzman, iyi eğitimli, özverili, genç ve dinamik çalışanlarımız başarılarımızın taşıyıcı gücü oldu” dedi.

Kuveyt Türk ve Türk Hava Yolları güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan bankanın, üçüncü çeyrekte, Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu olduğu açıklandı. Banka, bireysel ve tüzel müşterilerine sunduğu Miles&Smiles kredi kartlarının yanı sıra mil kazandıran banka kartını da hayata geçirdi. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kartı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabiliyor. “Başka bir deneyim, başka sen” mottosuyla müşterilere sunulan kredi kartlarıyla banka, her yolculuğu iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

Dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

Verilen bilgiye göre, 2010 yılında Türkiye’nin ve Kıta Avrupası’nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran banka, üçüncü çeyrek dönemde de sukuk alanında bu sefer sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk kez Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracını gerçekleştirdi. Banka, bu ihraçla sukuk alanına yeni bir soluk getirmiş oldu. Bu işlemi Kuveyt Türk’ü ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta, ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Böylece sertifikalardan elde edilen kaynak, sukuk vadesi boyunca yeşil ve sosyal projelere aktarılacak. İlgili projeler, katılım finans prensiplerinin yanı sıra bankanın Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçilecek. ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan bankanın hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.

‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ seçildi

Kurulduğu ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanan banka, insan kaynakları politikalarını da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyor. İş süreçlerinde “önce insan-önce çalışan” prensibiyle hareket eden banka, üçüncü çeyrekte, Türkiye açısından önemli bir başarıya imza atarak, iş yeri kültürünü ve çalışan deneyimini ölçümlemede dünyanın uzman otoritelerinden biri kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü tarafından ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödülüne de layık görüldü. Banka böylece birinci sırada Avrupa’nın en iyi işvereni seçilen ilk Türk şirketi unvanına sahip oldu.

2021 üçüncü çeyrek itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk

Reel ekonomiye nakdi ve gayrinakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 108,7 milyar TL destek sağladı.

2021’nin ilk 9 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 20 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 3,04 düzeyinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana yüzde 69,8 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi.

9 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 23,8 oranında gerçekleşerek toplamda 151,2 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

Yılbaşından bu yana yüzde 39,4 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP’nin payı artırıldı.

Cari mevduatın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 56,9 olarak gerçekleşti.

Ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 21,6 düzeyinde gerçekleşti.

Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,67 seviyesine ulaştı.