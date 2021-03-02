Lennar dünya çapında başarı elde etti

İnşaat şirketiLennar, Fortune Dergisi’nin 2021 ‘Dünyanın En Beğenilen Şirketleri’ listesinde bir numaralı ev inşaat şirketi seçildi.

ABD’li ev inşaatı şirketi olan Lennar Corporation Fortune Dergisinin 2021 Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde 1 numaralı ev inşaat şirketi seçildiğini duyurdu.

Lennar İcra Kurulu Başkanı Stuart Miller konuya ilişkin şunları söyledi: "Dünyanın 1 numaralı ev inşaat şirketi olarak seçilmekten onur duyuyor ve bunun kapsamlı bir teknoloji stratejisiyle birlikte mükemmel faaliyet platformumuzun bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde takdir edilmemiz, olağanüstü kaliteli evler sunarken mükemmel bir müşteri deneyimi sağlama ve hissedarlarımız için değer yaratmada tüm Lennar İştiraklerinin olağanüstü çabalarının ve adanmışlıklarının bir kanıtıdır. İştirakler ve Ticaret Ortaklarının gelişebileceği ve inşaat yaptığımız toplumlara borcunu ödeyebileceği bir ortam oluşturmaktan gurur duyuyoruz."