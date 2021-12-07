Lodos tezgahları da vurdu, en ucuz balık istavrit oldu

Lodos çatılardan sonra balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçılar fırtına sebebiyle balık avına çıkamayınca tezgahlar boş kaldı. En ucuz balık istavrit oldu.

Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti. İstavrit, tezgahların en ucuz balığı olurken kilosu ise 35 TL’den satılıyor. Balıkçıklar ise fiyatların önümüzdeki günlerde 10-20 TL düşeceğini söylüyor.

“En ucuz balık istavrit, kilosu şuanda 30-35 TL”

Lodosun etkisiyle denizlerin etkilendiğini vurgulayan balıkçı Muammer Arguç, “Balık fiyatları en az 10-15 lira yükseldi. Balıklar şu anda azalmış durumda. Denizden en fazla istavrit çıkıyor. Fırtınaların azalmasıyla balıklar bollaşır ve fiyatlar ucuzlar. En ucuz balık istavrit, kilosu şuanda 30-35 TL arasında değişiyor. Hava şartlarının düzelmesiyle istavritin kilosu 20-25 TL’ye kadar düşecektir. Hamsinin kilosu 40-45 TL’den satılıyor. Çupranın 70-100 TL, levrek 100-125 TL arasında değişiyor. Balık sezonu şuanda bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde havalar düzelirse fiyatlar 15-20 TL düşecektir. Balık avı sezonu bitene kadar halkımız balığa doyacak” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü’den balık almak için geldiğini belirten Şükrü Buzuloğlu, “Tezgahlara baktığımda en ucuz balığın istavrit olduğunu görüyorum. 2 kilo istavrit alacağım. 5-6 kişilik bir aile için yeterli” dedi.