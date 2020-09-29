Lojistikte filo yatırımları artıyor, 300 adetlik çekici teslimatı gerçekleştirildi

Koronavirüs döneminde önemi bir kez daha anlaşılan lojistik sektörü filo yatırımlarına odaklandı. Bu çerçevede Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen 300 adet çekici, lojistik firmasına teslim edildi.

Uluslararası lojistik taşımacılığı yapan lojistik firması, filosuna Mercedes-Benz’den satın aldığı 300 adet Actros 1848 LS çekiciyi ekledi. Satışı gerçekleşen 300 adet çekicinin tamamı Mercedes-Benz Actros 1848 LS çekiciden oluşuyor. Teslimata ilişkin açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, “Hüner Grup Avrupa’daki en büyük teslimatı gerçekleştirdi. Pandemi döneminde böyle büyük bir yatırımı yapmak hem bizi hem de diğer lojistikçileri cesaretlendirir diye ümit ediyorum. Lojistik sektörünün pandemide önemini bir kez daha anladık” dedi.

“Pandemide lojistik sektörünün önemini bir kez daha anladık”

Sülün, “Teslimatı alan firma Avrupa’daki en büyük teslimatı gerçekleştirdi. Aksaray’da ürettiğimiz 300 adet 18/48 çekicileri bugün teslim ettik. Pandemi döneminde böyle büyük bir yatırımı yapmak hem bizi hem de diğer lojistikçileri cesaretlendirir diye ümit ediyorum. Lojistik sektörünün pandemide önemini bir kez daha anladık. Dolayısıyla tüm toplum olarak aslında tüm lojistikçileri minnettarız” ifadelerini kullandı.

“Geçen yıl Ağustos ayı sonu itibariyle yüzde 65’lik bir artışımız var”

Pandemi’nin satışları pozitif etkilediğini belirten Sülün, “Otomotiv sektöründe dünyada iki tane ayrışan ülke var biri Türkiye’ diğeri de Çin. Tüm otomotiv enstitüsü olarak baktığımız zaman geçen yıl Ağustos ayı sonu itibariyle baktığımız zaman yüzde 65’lik bir artışımız var. Ağır vasıtada ise yüzde 90 üzerinde bir artış var. Şikayet edecek durumda halimiz yok. Global ekonomileri, global sanayi, global endüstriyi dikkate aldığımızda 20 ila 60 bandında pazarda azalma var. Biz tam tersi trend yaşıyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim nu yüzde 60’lık ya da yüzde 90’lık artış bütün problemleri çözmedi. Çünkü geçen senenin baz etkisi çok önemliydi. Dolayısıyla bu artış biz sanayicilere ve imalatçılara son derece iyi geldi. İhracat pazarlarında kaybettiğimiz üretim adetlerinin bir kısmını iç pazara kaydırmayı başardık. Bu seneyi artık böyle kapatacağız diye düşünüyorum. Önümüzdeki sene de en az bu kadar zor olacak ümit ediyorum aynı büyümeyi devam ettiririz” şeklinde konuştu.

“Teslim edeceğimiz çekicilerin tamamı uzun yol nakliye aracı”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt yaptığı konuşmada, “Bu teslimat töreninin, yılın en büyük satışı olmasının yanı sıra Mercedes-Benz Türk olarak bizler için ayrı bir önemi var. İş ortağımız ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlar ekledi. Bu kıymetli iş ortaklığına yakışır kalite ve donanımlara sahip araçlarımızın kendilerinin filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalardan olan Hüner Grup’a bugün teslim edeceğimiz, tamamı uzun yol nakliye aracı olan Mercedes-Benz Actros’lar hem yol performansı hem de 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve yüzde 20 oranında düşen bakım maliyeti avantajları ile ticari performansıyla öne çıkıyor. Aksaray Fabrikamızda müşterimizin talepleri doğrultusunda üretilen yeni araçlarının kendilerine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.