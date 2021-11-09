Lojistikte ticari faaliyetlerin artırılması hedefleniyor

Uzaktan alışveriş ile değeri artan lojistik sektörü iş geliştirme sağlama maksadıyla İstanbul’da buluşuyor.

Lojistik sektörü, pandemi süreciyle birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sektörün 2022 yılında yüzde 7 oranında büyüme sağlaması öngörülüyor. Sektör oyuncularının bir araya geleceği Logitrans 14. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı, 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda, pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılamayan sektörün en büyük buluşması gerçekleştirilecek. Şirketler yurtiçi ve yurtdışı müşterilerini fuarda görerek, iç ve dış ticari bağlantılarını yapabilme imkanına sahip olacaklar.

Öte yandan Ekovitrin Dergisi, Kasım sayısında lojistik sektörünün ulaştığı büyüklüğü ve sektörde 2022 yılı beklentilerini sayfalarına taşıdı. Dijital dönüşüm projeleri ile yeni bir döneme hazırlanan lojistik sektörünün hedefi 4.0’dan 5.0’a geçmek olarak görülüyor.