Lonca’nın 7’nci döneminde 14 girişim kuluçka aşamasına geçti

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 7’nci döneminde ön kuluçka aşaması tamamlandı. Kuluçka aşamasına geçen 14 girişim, Lonca GoDay etkinliğinde tanıtıldı.

İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 7’nci döneminde ikinci aşamaya geçildi. Lonca’nın ‘ön kuluçka’ aşamasına seçilen 19 girişimden 14’ü bir buçuk ay süren eğitimin ardından ‘kuluçka’ aşamasına geçmeye hak kazandı. Kuluçka aşamasına geçen girişimler arasında e-ticaret, SaaS ve sürdürülebilirlik gibi güncel alanlara odaklanan girişimler de yer alıyor.

Girişimciler üç aşamadan geçiyor

Lonca’nın, 7’nci dönemle birlikte hayata geçirdiği yeni sisteminde girişimler ön kuluçka, kuluçka ve Lonca scale up olmak üzere üç aşamadan geçiyor. 7’nci dönemin ön kuluçka aşamasında, jüri tarafından seçilen 19 girişim, beş hafta süren proje yönetimi, strateji ve iş geliştirme, kullanıcı deneyimi ve pazarlama gibi konularda eğitimler alırken, bu süreçte girişimcilerin ve projelerin gelişimi gözlendi. Kuluçka aşamasına geçecek olan girişimciler, birçok kriteri göz önünde bulunduran jüri tarafından belirlendi. Ön kuluçka aşamasından kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanan 14 girişim, online ortamda düzenlenen GoDay etkinliğiyle fikirlerini ve projelerini katılımcılara anlattı. Girişimler, kuluçka aşamasına yaklaşık 4 ay sürecek kapsamlı eğitimlerle Lonca serüvenine devam edecek. Bu dönemde eğitimlerin yanı sıra girişimcilere mentorluk, pazarlama desteği, bulut ve özel API desteği gibi imkanlar da sunulacak. Kuluçka aşamasını başarıyla tamamlayan girişimler ise Lonca DemoDay etkinliğine katılma fırsatı elde edecek. Programın son aşaması olan Lonca scale up kısmında ise girişimlere büyüme, satış, şirketleşme, hukuk ve yatırım odaklı özel destekler verilecek ve tohum öncesi aşama (pre-seed) yatırımlar da yapılacak.

“Yeni sistemimizle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz”

Konuyu değerlendiren Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Lonca Yönetim Komitesi Başkanı İrfan Yılmaz, “Girişimcilerimize ve ülkemize değer katma vizyonuyla ilerleyerek Lonca’nın yedinci dönemine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız altı dönemde 60 girişimi Lonca’dan mezun ettik. Yenilediğimiz sistemimizle, artan hibe desteğimizle ve yatırım fırsatlarımızla girişimlerimize desteğimizi artırarak devam ediyoruz. Kuluçka aşamasını geçen 14 girişimimizi tebrik ediyoruz. Gelişimlerini yakından takip edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan girişimcilerimize destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz” dedi.

50 bin TL’ye varan hibe desteği, 25 bin dolara kadar yatırım imkânı

Yeni dönemde maddi hibe desteğini 50 bin TL’ye çıkaran Lonca’da, ön kuluçka aşamasında başarılı olan girişimlere 10 bin TL, kuluçka aşamasına kabul edilenlere ilaveten 15 bin TL ve DemoDay’e çıkmaya hak kazanan girişimlere de ilave 25 bin TL hibe desteği veriliyor. Tüm bunların yanı sıra Kuveyt Türk, Lonca scale up aşamasına geçen girişimlere 25 bin dolara kadar tohum öncesi yatırım imkânı sunuyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 7’nci döneminde kuluçka aşamasına geçen 14 girişim ve faaliyet alanları şöyle açıklandı:

Anneler Satıyor: Annelerin günlük hayattaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir sosyal pazaryeri platformu.

Biriktir: Dünyanın her yerinde, geri dönüşüm yaptıkça ödül kazandırırken firma-yerel yönetim-vatandaş iş birliği sağlayarak maliyetleri ve karbon ayak izini azaltan bir proje.

BRB: Oyuncuların donanım maliyetlerinden ve güncelleme sürelerinden kurtularak herhangi bir akıllı ekrandan istediği oyunu internet üzerinden anında oynayabildiği, güçlü oyun bilgisayarı sahiplerinin de kullanmadıkları zamanlarda bilgisayarlarını kiralayarak gelir elde edebildiği bilgisayar paylaşım platformu.

Cyou Live: Tüm dünyadan yetişkinlere popüler iş gücü yetenekleri ve meslek edindirme odaklı, sosyal ağ gibi çalışan küresel bir uzaktan öğrenme uygulaması.

Devamapp: Elektrikli scooterlar, saatlik araç kiralama platformları, kiralanabilir elektrikli küçük sınıf araçlar ve toplu taşıma mobilite çözümleri buluşturan mobilite pazar yeri uygulaması.

Geliver: İşletmelerin dinamik fiyatlama ile en uygun kargo alternatiflerine ulaşabileceği, tek bir API ile tüm kargo ve lojistik şirketlerine entegre olabileceği ve tüm taşıma sürecini uçtan uca yönetebileceği bulut tabanlı lojistik uygulaması.

Güçlü İyilik: Oyunlaştırmayla, gençlere ilgi alanlarına en uygun ve onlara en yakın sosyal sorumluluk projelerine ulaşmasını sağlayan, kurumların müşteri sadakati kazanmasını ve projelerinin ölçümleme yapmasını sağlayan mobil uygulama.

Postuby: ‘Sosyal medyada ne paylaşsam?’ derdini ortadan kaldıran, abonelerine paylaşmaya hazır içerikleri yapay zekâ desteğiyle birlikte sunan bir platform.

ResultLab: Diş hekimliğinde tanı, tedavi planlaması ve raporlama ile eğitim modülü oluşturabilecek, diş sağlığı hizmeti veren kurumların radyolog ihtiyacını karşılayacak panoramik röntgen cihazlarına entegrasyon ile anlık analiz yaparak yanlış tanı ve tedavi planlamalarına yapay zekâ çözümleri üretiyor.

Sadetoptan: Toptancıların, çok hızlı ve sade bir şekilde müşterilerinden sipariş almasını sağlayan; aynı zamanda hem cari akışlarını takip edip hem de kolaylıkla tedarik listelerini düzenleyebildikleri, teslimat listeleri ile de tek bir yerden teslimatlarını listeleyebildikleri bir platform.

Swatchloop: Tekstil sektörüne özel, marka ve üreticilerin B2B faaliyetlerini gerçekleştirdiği, sektördeki tüm paydaşların yer aldığı (özel sektör, test-sertifikasyon ve Ar-Ge merkezleri, kamu, vd.) açık inovasyon, geri dönüşüm-döngüsel ekonomi faaliyetlerini yürütebilecekleri sürdürülebilir dijital ekosistem.

uStory: Herkes için her alanda interaktif edebiyat eserlerinin yayınlandığı, yazarlar ile okuyucuları bir araya getiren mobil uygulama platformu.

Virtual Try: Kıyafet markalarının ürünlerini müşterilerinin online alışveriş sırasında arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile üzerlerinde görmelerini ve kendileri için en uygun beden bilgisine ulaşmalarını sağlayan bir SaaS teknolojisi üretiyor.

Yancep: Bireylerin küçük tutarlarla, hedeflerine ve risk tercihlerine göre modellenmiş portföylere yatırım yapabileceği bir birikim ve yatırım platformu.