Lüks araç sınıfına yeni araçlar eklendi

Otomobil fiyatlarındaki artış ile yüzde 50 vergi diliminde bulunan araçlar yüzde 80’lik vergi dilimine geçiş yapıyor. Bir haftalık süreçte 8 otomobilin fiyatı 265 liralık sınırı geçti. Orta sınıf olarak bilinen araçlar artan fiyatından dolayı vergide lüks araç statüsüne geçti.

Pandemide otomobil üreten fabrikaların bir dönem kapalı kalması, çip krizi ve tedarik zincirinde aksamalar araç fiyatlarında artışa neden olmuştu. Döviz kurunun da son dönemde yükseliş göstermesi araç fiyatlarını artırıyor. Ağustos 2021’de yapılan matrah düzenlemesiyle fiyatı düşen araçlar döviz kurundaki dalgalanma ile birlikte tekrar yükselişe geçti. Yaklaşık 1 ay önce 19 otomobil yüzde 50 vergi diliminin içinde bulunurken bugün bu sayının 11’e indiği görüldü.

Otomobilde ÖTV düzenlemesi ile yüzde 80’lik matrah diliminde olan birçok model yüzde 50’lik vergi dilimine inmişti. ÖTV düzenlemesinin yapıldığı tarihte yaklaşık 50-60 model yüzde 50 vergi dilimine girerken araç fiyatlarındaki yükseliş ile bu rakam şuanda 11’e kadar düştü. Araç fiyatlarındaki artış ile son bir haftalık dönemde 8 otomobil yüzde 50’lik ÖTV diliminden yüzde 80’lik vergi dilimine geçti.

Kur farkından dolayı fiyat artışlarıyla orta sınıf araçlar lüks seviyesine yükseldi. Lüks araçlardan alınan yüzde 80 vergi orta sınıf araçlara da uygulanmaya başladı.