Mahmutpaşa esnafı bayram öncesi eski yoğunluğunu arıyor

İstanbul’da cadde alışverişinin kalbi olarak bilinen Mahmutpaşa’da esnaf eski günleri arıyor. Önceki yıllarda bayram öncesi yoğunluğun başladığını söyleyen esnaflar, o günleri aradıklarını söylüyor.

Kurban Bayramı öncesi Eminönü Mahmutpaşa’da eskisi gibi yoğunluk yaşanmıyor. Yıllardır giyim alışverişinde bayram öncesi vatandaşın ihtiyacını karşılayan Mahmutpaşa, bu sene istenilen taleple karşılaşmıyor. Daha çok turistlere hizmet veren esnaf ise eski bayramları aradıklarını belirtiyor. Mahmutpaşa’ya eskiden adım atılmadığını belirten esnaflar, Arefe gününden umutlu olduklarını söylüyorlar.

“Eskiden bayram öncesi buralarda adım atılmazdı“

Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra işlerde hareketlilik olduğunu ifade eden esnaf Şahin Uğur, “Turistlerin gelmesiyle daha da hareketlenecektir. Mahmutpaşa’da eskisi gibi Bayram öncesi iş olmuyor. Eskiden bayram öncesi buralarda adım atılmazdı. Esnaf ise bir haftalık iş ile iki aylık masrafını çıkarıyordu. Geçtiğimiz sene kapanmadan dolayı çalışamadık. Bu seneye nazaran işlerde yüzde 20 bir artış var” şeklinde konuştu.

“Arefe günü yoğunluk olmasını düşünüyorum”

Düğün ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla talebin olduğunu belirten esnaf Hüseyin Kurt, “Bayram havasını tam yakalayamadık. Eskiden buraya iğne atsan düşmüyordu. Arife günü yoğunluk olmasını düşünüyorum. Gene de çok bir hareketlilik beklemiyoruz. Çünkü vatandaş memleketine gidiyor, kurban kesiyor bunlara daha çok ağırlık veriyor” ifadelerini kullandı.