Mali aracı kuruluş istatistikleri açıklandı

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2019 yılında 18 bin 132 girişim faaliyette bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 mali aracı kuruluş istatistiklerini açıkladı. Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 218 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 17 bin 851 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 259 milyar TL, üretim değeri ise 377 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,4’ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,2’si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 3,4’ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 82,6’sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 13,8’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 3,6’sı ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 2,2 artarken, üretim değeri yüzde 4,3 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 0,7 azalırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 27,6, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 27,8 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 3,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 4,3, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 18,6 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 311 bin 624 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 72,0’sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,5’ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 21,5’ini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 42 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 82,2’ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,0’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 9,8’i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 84,8’i maaş ve ücretlerden, yüzde 15,2’si ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,2 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2019 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 856 iken erkek personel sayısı 154 bin 667 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,2, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,8 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 12 milyar 314 milyon TL oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2019 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 81,6 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 12,0 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 6,4 oldu.