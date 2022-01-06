Marmarabirlik ürün bedellerinin tamamını ödüyor

Marmarabirlik, ürün bedellerinin tamamını 28 Ocakta ödeyecek. Toplam 245 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Mâlî imkânlarımız doğrultusunda erken ödeme yaparak ortaklarımıza destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

2021/2022 ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar yağlık dahil 450 milyon TL tutarında 44 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdi. Birlik bugüne kadar alınan ürünün bedellerinin % 50’sinin karşılığı olarak 205 milyon TL ödeme yapmıştı. Ödeme takvimine göre kalan ürün alacaklarını Mart ve Mayıs ayında ödeneceğini kampanyanın başında açıklayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, birlik mâlî durumunun elvermesi ve ortaklarına destek olmak amacıyla ürün bedellerinin tamamını 28 Ocak 2022 tarihinde ödeme kararı aldı.

Toplam 245 milyon TL ödeme yapacaklarını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA şunları söyledi, “Göreve geldiğimiz günden bugüne üreticilerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik ve zor günlerinde destek olmaya çalıştık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, ürün bedeli alacaklarını karşılayacak miktar kasamızda olduğunda, üreticinin parasını 1 gün dahi bekletmeyiz. Bu anlayışla görev yapmaktayız. Bugüne kadar ürün bedellerini kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödemiş olmamız ve ödeme planını öne almamız kurumun mali açıdan geldiği noktayı çok iyi bir şekilde özetlemektedir.”

Ortakların kooperatifine verdiği her kg zeytin için 1 TL prim desteği verileceğini daha önce açıkladıklarını ifade eden Asa, “Güncel rakam olarak verilecek destek miktarı yaklaşık 44 milyon TL’dir. Ürün alımları sonuçlandıktan sonra net rakam oluşacaktır. Kilogram başına verilecek prim destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı daha sonra açıklanacaktır” dedi.

Üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklı üreticinin motivasyonunu asla düşürmeyeceklerini vurgulayan Hidamet Asa, “Daha önce de açıkladığımız gibi, gübre ve ziraî ilaç (bakırlı, bordo bulamacı) kredi limitleri dahilinde tarımsal ekipman ve akaryakıt destekleriyle üreticimizin yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Yönetim Kurulu olarak üretici odaklı bir anlayışla görev yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.