Marshall gezici tır, boya ustalarının MYK sınavına girmelerine destek oluyor

Marshall, özel olarak hazırlanmış olan tır ile il merkezlerine uzak olan yerleşim birimlerine giderek, orada yaşayan ustaların MYK sınavına girmelerine destek oluyor. Şirketin, yurt genelinde yapacağı gezilerle boyacılık işiyle uğraşan tüm ustalara, geçerli ustalık belgesine sahip olma imkanı sunduğu belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen boya markalarından biri olan Marshall, boya ustalarına destek sunmaya devam ettiğini duyurdu. Bugüne kadar 9 binden fazla kişiyi belgesine kavuşturan marka, her yıl düzenlendiği MYK sınavlarını yaygınlaştırmak için bu yıl da şehir merkezlerine uzak olan ustalara özel tırı ile ulaşarak, MYK sınavlarına girme imkanı sağlıyor.

Marshall Pazarlama Müdürü Pınar Adabağ, ustaların işini kolaylaştırmak için yenilikçi çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Marshall olarak MYK sınavlarına ulaşamayan ustalarımız için özel bir tır tasarladık. Tırımızı bu yıl da coğrafi açıdan şehir merkezine uzak olan bölgelerimizi ziyaret ederek oradaki ustalarımıza ulaşacak ve onlara MYK sınavlara katılma imkanı sunacaktır. Şirket olarak hem devlet hem de yerel mülki amirlerden gerekli onayları alarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, ustalarımızın hayatına değer katmayı amaçlıyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, 2015 yılından bu yana ustalar için zorunlu tutulan MYK belgesi, ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda veriliyor ve kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı tanıyor. Mesleki ilerleme açısından son derece önemli bir belge olan MYK ustaların, gerek kamu gerekse özel kurumlarda çalışabilmesi için gerekli olması açısından önem arz ediyor.