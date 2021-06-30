Mayıs ayında ihracat yüzde 65,7 arttı

Dış ticaret verilerine göre; ihracat Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 38,3, ithalat yüzde 25,2 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 68,6, ithalat yüzde 61,7 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında yüzde 68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,5 oldu.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 20,2 arttı

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 74,3 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 80’a yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 13,1 azaldı

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,3’e yükseldi.

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,5 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 76,7 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,3 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 75,8, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 408 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 152 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 106 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 835 milyon dolar ile İtalya, 715 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,6’sını oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 683 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 397 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 981 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 62 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 783 milyon dolar ile Almanya, 951 milyon dolar ile ABD, 933 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,5’ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 12 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 312 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 354 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 700 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 575 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 63,7, ithalat yüzde 51,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7’dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3’tür. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1’dir.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,4, Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,4 oldu. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8, bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Mayıs ayında 15 milyar 652 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artarak 15 milyar 652 milyon dolar, ithalat yüzde 51,2 artarak 19 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 9,4 artarak 3 milyar 352 milyon dolardan, 3 milyar 665 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında yüzde 73,8 iken, 2021 Mayıs ayında yüzde 81’a yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 80 milyar 771 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 artarak 80 milyar 771 milyon dolar, ithalat yüzde 26,2 artarak 99 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 9,5 azalarak 20 milyar 554 milyon dolardan, 18 milyar 593 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 81,3’e yükseldi.