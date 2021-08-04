Mercedes-Benz StartUP 2021’in kazananları açıklandı

Mercedes-Benz StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. ‘Ulaşım Çözümleri’, ‘Sosyal Fayda’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi.

Mercedes-Benz StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup’ın başvurduğu yarışmada eleme süreci tamamlandı. Toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülü paylaşacak olan ‘Ulaşım Çözümleri’, ‘Sosyal Fayda’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ kategorilerinin kazananları düzenlenen ödül töreninde açıklandı. ‘Ulaşım Çözümleri’, ‘Sosyal Fayda’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a 50’şer bin TL para ödülü verildi.

Verilen bilgiye göre ilk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’a ise ‘StartUP Boost’ adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılma hakkı hediye edildi. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, şirket yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma hakkı elde etti.

“Yarışmamızdan ödül alan startup’ların gelişimi, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor”

Konuyu değerlendiren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Projemiz ile girişim ekosistemine verdiğimiz önemi göstermeye devam ediyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve üretici fikirleri destekleyen, topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunan startup’ları destekliyoruz. Yarışmamızdan ödül alan startup’ların gelişimi, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, ‘AR-GE/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı’ ile ilgili ek değişiklik maddesinin girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu ifade eden Sülün, “Kanunda gerçekleşen değişimin, girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu sayede girişim ekosistemine, hayatları için çok önemli olan, sermaye aktarımı olacak. Ar-Ge ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır. Tüm şirketlerin dijital dönüşüme ve teknolojiye odaklandığı bu dönemde, girişimlerle yapılacak iş birliklerinin, şirketlerin dönüşümüne fayda sağlayacak çözümler sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

‘Ulaşım Çözümleri Ödülü’ Syntonym’in oldu

Bu yıl ilk kez verilen Ulaşım Çözümleri Ödülü’nün kazananı Syntonym oldu. Syntonym, resim ve videolardaki biyometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzlerle geri döndürülemez bir şekilde değiştirebiliyor. Geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor. Bozulmadan yapılan bu anonimleştirme, yapay zekâ algoritmalarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artıyor. İleri veri analizini mümkün kılıyor.

‘Sosyal Fayda Ödülü’ kazananı PONS oldu

Sağlık sektörüne sunduğu yenilik sayesinde Sosyal Fayda Ödülü kazananı PONS oldu. PONS; doktorların, hastaları, hastaneye çağırmaya gerek kalmadan uzaktan taramasına, izlemesine ve teşhis etmesine olanak tanıyan, giyilebilir ultrason teknolojisi geliştirerek tıbbi görüntüleme ağları oluşturmaya odaklanıyor.

‘Jüri Özel Ödülü’ sahibi IWROBOTX, otonom deniz aracı ‘Robot Doris’ ile deniz yüzey temizliği gerçekleştiriyor

Jüri Özel Ödülü kazananı IWROBOTX oldu. IWROBOTX’in, deniz yüzey temizliği yapan otonom deniz aracı Doris, kamera ve sensörleri kullanarak deniz yüzeyindeki nesneleri tanıyor, sınıflandırıyor, atıkları topluyor, toplanan verileri internete aktarıyor ve raporlar hazırlıyor.

Deniz yüzeyindeki atıkları belirlemek için AI tabanlı IP teknolojisini kullanan Doris, su yüzeyinden toplanan atıkların cinsine göre atık haritası yapabiliyor. Ek olarak, toplanan atığa göre raporlar oluşturulabiliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan 633 startup başvurdu

Bu yıl 4’üncü kez organize edilen Mercedes-Benz StartUP yarışması, yenilikçi, sürdürülebilir ve üretici fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin bir veya birkaçına katkıda bulunan katkı sağlayan startup’ların davet edildiği yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 633 startup başvurdu.

Başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın

Bu yıl yarışmaya başvuruların yüzde 47’si 25 yaş altı girişimcilerden oluşurken yaklaşık 4 girişimciden 1’i kadın oldu. Başvurular, ağırlıklı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan, ‘Sorumlu Üretim ve Tüketim’, ‘Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’ ve ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ alanlarına katkı veren startup’lardan oluşurken, başvuruların çeşitliliği de dikkat çekti. Başvuran startup’lar arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, çevre ve tarım alanlarında çözüm sunmayı hedefleyen projeler çoğunlukta yer alırken, yüzde 62’sinin prototipi veya prototip planı hazırken, yüzde 25’i ürünü veya hizmetinin müşterilere açıldığı görüldü. Ayrıca startup’ların ürün veya hizmetlerinin birincil müşterileri olarak ‘Bireyler’ ve ‘İşletmeler’i, ikincil olarak ise ‘Devlet Kurumları’, ‘Hane halkı’ ve ‘Girişimler’i hedefliyor.