Mercedes-Benz Türk’ten mesleki eğitime katkı

Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında başlattığı ve bugüne kadar 3,5 milyon Euro’yu aşan yatırım yaptığı “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesiyle, açılan 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı ile Türkiye’de en fazla okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu.

Mercedes-Benz Türk’ün 2014 yılında Endüstri Meslek Liseleri (EML) kapsamında başlattığı ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ projesi devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar hayata geçirilen 31 Mercedes-Benz Laboratuvarı’nda (MBL) 2 bin 400’den fazla öğrenci eğitim aldı, bin 300’e yakın öğrenci Mercedes-Benz yetkili bayilerinde staj yaptı, 2 bine yakın öğrenci mezun oldu.

Mercedes-Benz yetkili bayileri, bünyelerine kattıkları her üç mezundan birini projeden mezun olan öğrenciler arasından seçerken, projede yer alan her 2 öğrenciden birine de staj olanağı verdi. Mercedes-Benz Laboratuvarı’nın 32. okulda faaliyete geçmesi için de hazırlıklar sürüyor.

Şirket, 3,5 milyon euroyu aşan yatırımıyla 31 okulda açtığı Mercedes-Benz Laboratuvarları ile tüm Türkiye’de en fazla şehirde, en çok okula ve öğrenciye ulaşan şirket oldu. Hâlihazırda farklı şirketlerin toplamda 20 okulda benzer laboratuvarları bulunuyor.

“Öğrencilerin kapasite gelişimine destek oluyor, mezunların istihdamına katkı sağlıyoruz”

Mercedes-Benz Türk olarak daima “Her işin başı eğitim” prensibini benimsediklerini ve bu prensiple gerçekleştirdikleri sosyal fayda programlarıyla uzun yıllardır Türkiye’nin çağdaş geleceğine katkıda bulunduklarını vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, yedi yıldır sürdürdükleri EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinde elde ettikleri sonuçlardan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Süer Sülün; “EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi, meslek liselerinde altyapının iyileştirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması için başlattığımız bir proje. Projemiz sayesinde öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olarak istihdama olumlu bir yönde katkı sağlıyoruz. Projede yer alan öğrenciler, mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam ediyorlar. İstihdam edilen mezunların önemli bölümü bizim bayilerimizde kariyerlerini sürdürüyor. Projemiz sektörümüze nitelikli personel kazandırma açısından son derece önemli bir pozisyonda. Bununla birlikte projeye katılmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarına, sosyal becerilerine, gelecek beklentilerine de olumlu yönde etki ediyor” dedi. Sülün, projeyi önümüzdeki dönemde paydaşlarından aldıkları geri dönüşler doğrultusunda geliştirerek sürdüreceklerinin altını çizdi.

“Sektörümüzdeki kadın istihdamını artıracağız”

Gelecek yıllarda kadınların sektöre daha da fazla dâhil edilebilmeleri için proje kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılacağını vurgulayan Süer Sülün; “Sektörde kadın istihdamının artması bizim için çok önemli bir konu. Önümüzdeki süreçte kız öğrencilerimizin projemize katılımını artırmak için gayret edeceğiz. Projede ve sektörde kadınları daha fazla görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin etkisi ölçülürken detaylı bir çalışma yapıldı

EML’miz Geleceğin Yıldızı projesinin etkisi ölçülürken, Türkiye’deki durum fotoğrafının ortaya konulması amacıyla öncelikle bir masa başı çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmada temelde Türkiye’deki mesleki ve teknik liselere yönelik mevcut durum incelendi ve arka plan bilgileri derlendi. Bu doğrultuda yapılan masa başı çalışmasıyla, güncel veriler ve meslek liselerinin güçlenmesine yönelik yürütülen öne çıkan projeler incelendi.

Çalışmanın niceliksel aşamasında 400’e yakın öğrenci, mezun ve öğretmen ile anket çalışması yapıldı. Ardından proje paydaşları ile derinlemesine görüşmeler yapılarak çalışmanın niteliksel aşaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda; öğrenci, mezun, öğretmen ve bayilerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yapılarak niteliksel araştırma son haline getirildi.