Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.
Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.
Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.
YORUM EKLE