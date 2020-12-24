Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.
Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırdı. Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3787

banner3552

banner3197

banner3841