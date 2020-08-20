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Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
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Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
  1. EKONOMİ

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