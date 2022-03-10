Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Mart ile biten haftada 2 milyar 883 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Mart ile biten haftada 2 milyar 883 milyon dolar azalarak, 110 milyar 261 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 20 milyon dolarlık azalışla 70 milyar 200 milyon dolardan 68 milyar 180 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 4 Mart haftasında 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara geriledi.