Merkez Bankası’ndan IBAN sistemine yeni düzenleme

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen ’bankalar’, ’ödeme hizmeti sağlayıcıları’ şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.

Böylece tebliğin amacı; ’uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek’ olarak tanımlandı.