banner4352

Merkez Bankası’ndan IBAN sistemine yeni düzenleme

banner4243

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.

Merkez Bankası’ndan IBAN sistemine yeni düzenleme
banner3909

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen ’bankalar’, ’ödeme hizmeti sağlayıcıları’ şeklinde değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.

Böylece tebliğin amacı; ’uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek’ olarak tanımlandı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Göz tansiyonuna karşı kahve tüketimini abartmayın"
"Göz tansiyonuna karşı kahve tüketimini abartmayın"
  1. SAĞLIK

banner4389

banner4321

banner3841