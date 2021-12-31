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Merkez Bankası’ndan kur kararı

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Merkez Bankası TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı.

Merkez Bankası’ndan kur kararı
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Merkez Bankası TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğlerinde değişiklik yaptı. Döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı. Bunun yerine "Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen" cümlesi eklendi. Yeni uygulamada, dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak.

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