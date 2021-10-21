Merkez Bankası’nın döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 15 Ekim ile biten haftada 600 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Ekim ile biten haftada 2 milyar 266 milyon dolar artarak 125 milyar 729 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 600 milyon dolarlık artışla 85 milyar 356 milyon dolardan 85 milyar 956 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Ekim haftasında 1 milyar 666 milyon dolar artarak 39 milyar 773 milyon dolara ulaştı.