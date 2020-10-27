Merkez Bankası’nın resmi rezervleri yüzde 4,9 azaldı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 79,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,3 azalarak 36,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3,7 azalarak 41,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 25,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 20,6 milyar dolar anapara, 5,1 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 62,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 19 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 26,8 artarak 39,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.