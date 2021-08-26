Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 20 Ağustos haftasında 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 20 Ağustos haftasında 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.