Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 457 milyon dolar artarak 108 milyar 556 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 814 milyon dolarlık artışla 67 milyar 356 milyon dolardan 68 milyar 170 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 20 Ağustos haftasında 643 milyon dolar artarak 39 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 386 milyon dolara yükseldi.