Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 5 Haziran haftasında 57 milyon dolarlık azalarak 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 5 Haziran haftasında 57 milyon dolarlık azalarak 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara geriledi.