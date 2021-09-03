Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolarlık artışla 68 milyar 170 milyon dolardan 77 milyar 956 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 27 Ağustos haftasında 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi