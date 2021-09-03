Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 27 Ağustos haftasında 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 27 Ağustos haftasında 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi