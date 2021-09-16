Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Eylül ile biten haftada 944 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Eylül ile biten haftada 944 milyon dolar artarak 120 milyar 142 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 614 milyon dolarlık artışla 78 milyar 47 milyon dolardan 79 milyar 661 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 10 Eylül haftasında 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.