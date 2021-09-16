Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Eylül ile biten haftada 944 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 10 Eylül haftasında 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Eylül ile biten haftada 944 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Eylül ile biten haftada 944 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 10 Eylül haftasında 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.