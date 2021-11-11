Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Kasım ile biten haftada 1 milyar 660 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Kasım ile biten haftada 1 milyar 660 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Kasım ile biten haftada 1 milyar 660 milyon dolar artarak 125 milyar 444 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 685 milyon dolarlık artışla 84 milyar 105 milyon dolardan 85 milyar 790 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Kasım haftasında 25 milyon dolar azalarak 39 milyar 679 milyon dolardan 39 milyar 654 milyon dolara indi.

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