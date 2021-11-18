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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Kasım ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Kasım ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Kasım ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar artarak 127 milyar 691 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 906 milyon dolarlık artışla 85 milyar 790 milyon dolardan 86 milyar 696 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 12 Kasım haftasında 1 milyar 341 milyon dolar artarak 39 milyar 654 milyon dolardan 40 milyar 995 milyon dolara yükseldi.

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