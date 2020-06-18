Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Haziran ile biten haftada 842 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 12 Haziran haftasında 969 milyon dolar artarak 36 milyar 610 milyon dolardan 37 milyar 579 milyon dolara yükseldi.