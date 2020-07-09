Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 3 temmuz haftasında 339 milyon dolar artarak 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar arttı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 temmuz ile biten haftada 266 milyon dolar arttı.
Altın rezervleri ise 3 temmuz haftasında 339 milyon dolar artarak 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara yükseldi.