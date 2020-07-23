Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri de 17 Temmuz haftasında 196 milyon dolar azalarak 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara indi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 17 temmuz ile biten haftada 577 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri de 17 Temmuz haftasında 196 milyon dolar azalarak 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara indi.