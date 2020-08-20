Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 14 Ağustos haftasında 2 milyar 414 milyon dolar azalarak 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 14 Ağustos haftasında 2 milyar 414 milyon dolar azalarak 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara geriledi.