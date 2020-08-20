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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 14 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 824 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 219 milyon dolarlık azalışla 46 milyar 594 milyon dolardan 45 milyar 375 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 14 Ağustos haftasında 2 milyar 414 milyon dolar azalarak 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara geriledi.

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