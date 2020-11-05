Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 118 milyon dolar artarak 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara indi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 118 milyon dolar artarak 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara indi.