Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ekim ile biten haftada 3 milyar 945 milyon dolar azalarak 84 milyar 406 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 827 milyon dolarlık azalışla 45 milyar 86 milyon dolardan 42 milyar 259 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise aynı haftada 1 milyar 118 milyon dolar artarak 43 milyar 265 milyon dolardan 42 milyar 147 milyon dolara indi.