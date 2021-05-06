Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Nisan ile biten haftada 826 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Nisan ile biten haftada 826 milyon dolar azalarak 87 milyar 851 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 32 milyon dolarlık azalışla 47 milyar 947 milyon dolardan 46 milyar 915 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 30 Nisan haftasında 206 milyon dolar artarak 40 milyar 730 milyon dolardan 40 milyar 936 milyon dolara yükseldi.