Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 911 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 13 Ağustos haftasında 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara indi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 911 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 911 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 13 Ağustos haftasında 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara indi.