Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 911 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 911 milyon dolar azalarak 107 milyar 99 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 380 milyon dolarlık azalışla 67 milyar 736 milyon dolardan 67 milyar 356 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 13 Ağustos haftasında 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara indi.