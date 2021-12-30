Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Aralık ile biten haftada 5 milyar 948 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Aralık ile biten haftada 5 milyar 948 milyon dolar azalarak, 110 milyar 926 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 812 milyon dolarlık azalışla 78 milyar 367 milyon dolardan 72 milyar 555 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 24 Aralık haftasında 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara indi.