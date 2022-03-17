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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mart ile biten haftada 1 milyar 397 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mart ile biten haftada 1 milyar 397 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Mart ile biten haftada 1 milyar 397 milyon dolar azalarak, 108 milyar 864 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 844 milyon dolarlık azalışla 68 milyar 180 milyon dolardan 65 milyar 336 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 11 Mart haftasında 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara yükseldi.

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