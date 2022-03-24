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Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

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Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
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Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara indi.

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