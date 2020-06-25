Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Haziran ile biten haftada 1 milyar 469 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Haziran ile biten haftada 1 milyar 469 milyon dolar azalarak 91 milyar 593 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 261 milyon dolarlık azalışla 55 milyar 483 milyon dolardan 53 milyar 222 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 19 Haziran haftasında 792 milyon dolar artarak 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara yükseldi.