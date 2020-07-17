Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.
Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi.