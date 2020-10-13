Mesafe kuralına Turkcell’den IoT çözümü

Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak yeni bir çözüm geliştirdi. Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir COVID-19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.
Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Servisleri, nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre cihaz ve makinelerin bulut aracılığıyla uzaktan yönetilebildiği Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde çalışanların ofis içerisinde birbirleriyle temas durumları takip ediliyor. Şirket içerisine yerleştirilen IoT cihazları ile çalışanlara dağıtılan sosyal mesafe kartlarının entegrasyonundan oluşan çözüm ile çalışanlar, 2 metreden daha yakına geldiklerine sosyal mesafe kartlarına gönderilen hafif bir titreşimle uyarı gönderiliyor. Çevrimdışı çalışabilen bu sistemdeki kayıtlı veri Turkcell Bulut’ta güvenle saklanıyor. Sosyal mesafe takip çözümü çalışanları ve çalışma ortamını güvende tutuyor, olası enfeksiyon yayılımlarını önlüyor.
Salgının yayılmasının minimize edilmesi için önerilerde bulunuyor
Pandemi döneminde oluşabilecek riskleri minimize etmeye yönelik projeler geliştiren Turkcell Dijital İş Servisleri, sosyal mesafe takip çözümü kapsamında bölge sıcaklık haritasıyla belirli alan içinde kaç personel bulunduğunu anlık olarak görüntülüyor; analiz ediyor ve raporluyor. COVID-19 testi pozitif çıkan veya belirtiler gösteren çalışana dair geçmişe yönelik hareket ve etkileşimleri saptıyor. Ayrıca ileri bulaş analizi özelliğiyle salgının etkilerini simüle ediyor; yayılımının en aza indirgenmesi için önerilerde bulunuyor.