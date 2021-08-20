Miilux OY’a yerli üretim ödülü

Türkiye’nin zırh çeliğini üreten Miilux OY, ASELSAN tarafından ‘Millileştirme Projesi” kapsamında yaptığı katkılar nedeniyle, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ödüle layık görüldü. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi gerçekleştiren Miilux OY, Türkiye’nin yurt dışına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda son teknoloji ürünlerini tanıtan Türkiye’nin yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, ASELSAN’ın ‘Millileştirme Projesi’ne yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Şirket adına ödülü Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün’ün elinden teslim aldı. ASELSAN’ın onaylı yerli zırh çeliği tedarikçisi olan Miilux OY, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yerlileştirme çalışmaları kapsamında büyük savunma sanayi kuruluşları ile de çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayacak

Türkiye’nin yerli zırh çeliğini üretme vizyonu doğrultusunda, 2019 yılında Manisa’da Türkiye’nin ilk ve tek yassı çelik ısıl işlem fabrikasını kurulmasıyla faaliyetlerine başlayan şirket, bugün Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Miilux OY, fabrikadaki kalifikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yıllık 38 bin ton üretim kapasitesi ile ilerleyen dönemlerde oluşabilecek her türlü yurtiçi talebi karşılamayı hedefliyor.

Dışa bağımlılığı azaltacak ve ihracata hız kazandıracak

OYAK’ın Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimi ile şirket, Türkiye’nin zırh çeliğinde dışa bağımlılığını ortadan kaldırma hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Savunma sanayinin lider şirketlerine ürün sağlamanın yanı sıra Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelerin ihracat pazarında yer alarak yurt dışı pazarında da gücünü artırma hedefliyor.