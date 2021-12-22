Millî yazılıma ödül

Bursalı bilişimci, yerli ve millî yazılımla ödül aldı.

Üniversitelerden yemek üretimi yapan catering firmalarına, askeriyeden hastanelere kadar birçok kurum ve kuruluşun bilgisayar programı ile menü planlamalarını düzenleyen Bursalı teknoloji firması Foodsoft, 2021 Verimlilik Proje Ödülü’nün sahibi oldu.

Sektörel yazılım hizmetleriyle kişi ve kurumların hayatını kolaylaştıran Mustafakemalpaşalı bilişimci Cemali Kayıkçı’ya ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından verildi. Menü planlamanın zahmetli, zor ve aynı zamanda uyum gerektiren bir çalışma olduğuna dikkat çeken Kayıkçı, “Modelin oluşturulması aşamasında, karar değişkeni olarak sistemdeki yemeklerin yıl içerisinde hangi gün, hangi öğün verilmesi gerektiği tespit edilmiş, bu yemeklerin her birinin enerji ve besin öğeleri değerleri belirlenmiş ve yiyecek maliyetleri hesaplanmıştır. Modelde menü planlama kuralları yapısal kısıtlar olarak tanımlanmıştır. Kendi ulusal mutfaklarındaki yemekleri reçeteye dönüştüremeyen ülkeler, mutfak kültürlerini gelecek kuşaklara taşımada zorluk çekmektedir. Bir ülke mutfağının mutfak alanındaki zenginliği, reçetelerle kayıt altına alınmış, yemek reçetesi arşivlerinden anlaşılmaktadır. Yemek reçeteleri, ülkelerin mutfak alanındaki zenginlik seviyesini ölçmede bir araç olarak da kullanılmaktadır. Reçeteler, toplu beslenme yapılan otel, restoran, lokanta, yurt, yemek fabrikaları ve ordu mutfaklarında yemek reçeteleri verimlilik, müşteri memnuniyeti, israfın önlenmesi ve insanların dengeli beslenmesi açısından hayatî önemi haizdir” dedi.

Alerjan takibi de yapılıyor

Sistemde iki bine yakın hammadde, yemek reçetesi ve bu reçeteye bağlı ön hazırlık aşamaları ile birlikte mevsimsel menüler bulunduğunu kaydeden Cemali Kayıkçı, gıda üretimi yapan işletmelerde izlenebilirliğin sağlandığını, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde alerjan takibinin de yapıldığını sözlerine ekledi.