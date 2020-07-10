banner3088

Mobil oyun indirme oranları arttı

KOVİD-19 İLE BİRLİKTE YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞKENLİK GÖSTERİRKEN, 2020 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDEKİ MOBİL OYUN İNDİRME ORANININ ARTTIĞI SAPTANDI. BÖYLELİKLE İKİNCİ ÇEYREKTE İNDİRİLEN MOBİL OYUN SAYISININ 14 MİLYARA ULAŞTIĞI GÖZLENDİ.

Mobil oyun indirme oranları arttı

Kovid-19 ile birlikte yaşam alışkanlıkları da değişkenlik gösterirken, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki mobil oyun indirme oranının arttığı saptandı. Böylelikle ikinci çeyrekte indirilen mobil oyun sayısının 14 milyara ulaştığı gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, mobil uygulamalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mobil uygulamalar ile alakalı basına 2 bin 486 haber yansıdığı tespit edildi. Mobil oyun olarak bakıldığında ise 397 basın haber yansıması tespit edilirken, Türk oyun şirketinin yabancı bir firmaya satılmasının basında oldukça konuşulduğu görüldü.

Mobil oyunlara 19 milyar dolar harcadık

Ajans Press’in, analiz şirketi App Annie verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğindeki mobil oyun indirme oranının arttığı saptandı. Böylelikle ikinci çeyrekte indirilen oyun sayısının 14 milyara ulaştığı gözlendi. Bu süreçte en fazla indirilen oyun ise Save the Girl olarak kayıtlara geçti. Araştırma iOS ve Google Play’deki indirme sayılarından elde edilirken, mobil oyunlar için harcanan paranın 19 milyar dolar olduğu görüntülendi. Aynı zaman diliminde toplam indirilen yeni uygulama sayısı ise 35 milyar olarak görülürken, 27 milyar dolar harcandığı saptandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"K vitamini reddiyle çocuğunuzu tehlikeye atmayın"
"K vitamini reddiyle çocuğunuzu tehlikeye atmayın"
  1. SAĞLIK

banner3205

banner3196

banner3552

banner3211